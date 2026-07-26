الدفاع الروسية: إسقاط 1060 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 1060 طائرة مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى ثماني قنابل جوية موجهة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل جوية موجهة و1060 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة بعيدة المدى التابعة للجيش الأوكراني، فضلا عن نقاط تمركز مؤقتة لوحدات أوكرانية ومرتزقة أجانب في 146 منطقة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقالت الوزارة، إن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة القتالية، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية، ومنشآت لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومنشآت للبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل المستخدمة من جانب الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى نقاط تمركز مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.