وزيرة مالية الهند: لا نخطط لإعادة النظر في أرقام الميزانية في الوقت الحالي

ذكرت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، أن الهند لا تعتزم إعادة النظر في أرقام ميزانيتها في الوقت الحالي نظرا لأن البلاد لديها احتياطيات كافية للتعامل مع الضغوط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الوزيرة، في فعالية أقيمت في مومباي اليوم الأحد، إن "الحكومة خصصت بعض الموارد لتلبية التحديات الناجمة عن ارتفاع أقساط التأمين ضد المخاطر مع مرور السفن عبر مناطق الحرب"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت: "لقد احتفظت باحتياطيات يمكنها التعامل مع الأمر وبالتالي في تلك المرحلة، لا أعتقد أنني سأعيد النظر في أي أرقام لميزانيتي لإجراء تعديلات"، مشيرة إلى دعم الحكومة لواردات النفط والأسمدة بأسعار أعلى.