 تايلاند: نتوقع تسجيل مهرجان تومورولاند عائدات اقتصادية بـ185 مليون دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند: نتوقع تسجيل مهرجان تومورولاند عائدات اقتصادية بـ185 مليون دولار

بانكوك - (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 يوليه 2026 - 4:43 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2026 - 4:43 م

تتوقع تايلاند، أن يسجل مهرجان "تومورولاند" الموسيقي المقرر انطلاقه في ديسمبر المقبل، عائدات اقتصادية بقيمة 6.13 مليار بات (185 مليون دولار أمريكي)؛ مما يؤكد على استراتيجية الحكومة التي تتمثل في استخدام الفعاليات الدولية الكبرى لجذب السياح من ذوي الإنفاق العالي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن المهرجان، مقرر إقامته خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر في مقاطعة تشونبوري، ومن المتوقع أن يجذب ما لا يقل عن 150 ألف زائر، من بينهم نحو 127 ألفا و500 زائر أجنبي، بحسب ما ورد في بيان صدر، اليوم الأحد، عن وزارة السياحة والرياضة.

ومن المتوقع أن يسجل المهرجان مبلغا يقدر بنحو 732 مليون بات من عائدات الضرائب.

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