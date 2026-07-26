الأمم المتحدة تحذر: نقص التمويل يهدد برامج التغذية في أفغانستان

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن نقصا في التمويل في عام 2026، يهدد برامج التغذية التي تدعم 7ر5 مليون طفل وأم بمختلف أنحاء أفغانستان.

وأضاف المكتب اليوم الأحد أن ملايين من الأفغان عرضة للخطر يمكن أن يفقدوا الوصول إلى خدمات صحية وتغذية أساسية إذا لم تحصل المنظمات الإنسانية على تمويل عاجل.

وحذر المكتب من أن القيود المالية تقلص بالفعل قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لاسيما بين الأطفال والأمهات عرضة لسوء التغذية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

يأتي هذا التحذير فيما تواصل أفغانستان مواجهة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية خطورة في العالم، الناجمة عن فقر واسع النطاق وانعدام الأمن الغذائي وخدمات عامة ضعيفة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. وتركت سنوات من الصراع والاضطرارات الاقتصادية والقيود على الأنشطة الإنسانية والتنموية ملايين الأفغان يعتمدون على مساعدات دولية.