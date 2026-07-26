وكيل نقابة الأطباء: لن نقبل قيد خريجي كليات الطب التي لا تمتلك مستشفيات جامعية

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن رفض النقابة التوسع العشوائي في الكليات الطبية يرجع إلى أن "معظم هذه الكليات لا تمتلك مستشفى".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، أن قانون إنشاء هذه الكليات كان يشترط إيجاد مستشفى جامعي تابع للكلية خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، بناء على أن السنوات الثلاث الأولى تقتصر على الدراسة الأكاديمية ولا تتطلب تواجدا بالمستشفى.

وأشار إلى أن نظام التدريس في كليات الطب تغير في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التدريب الإكلينيكي بات مصاحبا للدراسة منذ السنة الأولى لتأهيل الطلاب عبر المشاهدة المباشرة للمرضى ومتابعتهم والتعلم تحت إشراف الأساتذة.

ونوه أن هناك 26 كلية طب حكومية منتشرة في المحافظات باستثناء محافظة البحيرة، مؤكدا أن جميع كليات الطب الحكومية تمتلك مستشفيات جامعية تابعة لها.

وأضاف أن كليات الطب الخاصة يبلغ عددها نحو 12 أو 13 كلية، لافتا إلى أن 3 أو 4 كليات فقط منها تمتلك مستشفيات جامعية، بينما تفتقر الكليات التسع المتبقية لمستشفيات خاصة بها.

وأوضح أن بعض الجامعات الأهلية تعمل وتدرب طلابها داخل المستشفيات الحكومية لمتابعة المرضى والكشف عليهم، مشددا أن النقابة "لن تقبل" خريجي هذه الكليات التي لا تمتلك مستشفيات عند التخرج.

ونوه أن معظم هذه الكليات لم تخرج دفعات بعد ولا يزال طلابها في السنتين الرابعة أو الخامسة، مؤكدا: "لن نقبل لكون الدراسة الإكلينيكية والكشف ومناظرة الحالات المرضية تمثل جزءا أساسيا حتى يكون طبيبا".

ولفت إلى أن مجلس الوزراء يعد الجهة التي تمنح التراخيص لهذه الكليات الخاصة التي لا تمتلك مستشفيات، مؤكدا ضرورة رفض منح التراخيص للكليات التي لا تمتلك مستشفى منذ البداية.

وأشار إلى أن أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب الحكومية مقبولة، مؤكدا أن طلاب الكليات الحكومية يمارسون التدريب الإكلينيكي منذ السنة الأولى.