العاصفة الاستوائية جينيفيف تتحول لإعصار بالمحيط الهادئ قبالة المكسيك

اشتدت العاصفة الاستوائية جينيفيف لتتحول إلى إعصار يوم السبت في المحيط الهادئ جنوب غرب المكسيك. وكان من المتوقع أن تكتسب المزيد من القوة وتتحول إلى إعصار كبير خلال الأيام القادمة، لكنها ستظل بعيدة في البحر في مسار يوازي الشاطئ تقريبا.

وكانت جينيفيف تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى 80 ميلا في الساعة (130 كم/ساعة)، مما يجعله إعصارا من الفئة الأولى، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي. ويعتبر الإعصاركبيرا إذا كان من الفئة الثالثة أو أعلى.

وكان مركز جينيفيف يقع على بعد حوالي 500 ميل (810 كيلومترات) جنوب جنوب غرب مانزانيلو، وكان يتجه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة 130 ميلا في الساعة (24 كم/ساعة).

لم تكن هناك أي مراقبة أو تحذيرات ساحلية سارية المفعول، لكن مركز الأعاصير قال إن الأمواج المتلاطمة الناجمة عن العاصفة - والتي من المحتمل أن تتسبب في "أمواج وتيارات سحب تهدد الحياة" - كانت تؤثر على أجزاء من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن تضرب الأجزاء الجنوبية من شبه جزيرة باها كاليفورنيا ليل الأحد أو يوم الاثنين.