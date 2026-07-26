ميسي يظهر لأول مرة بعد خسارة نهائي مونديال 2026

ظهر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، للمرة الأولى أمام الجماهير منذ خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، وذلك خلال حضوره مباراة محلية في مدينة روزاريو، مسقط رأسه.

واختار ميسي الابتعاد مؤقتًا عن الأضواء عقب الهزيمة في النهائي، قبل أن يعود للظهور من مدرجات ملعب "أنطونيو دي جياكومو"، حيث تابع مواجهة فريق ليونيس دي روزاريو، الذي يرأسه شقيقه ماتياس، أمام سنترال كوردوبا.

ورغم انتهاء اللقاء بخسارة ليونيس دي روزاريو بهدفين دون رد، حرص النجم الأرجنتيني على مؤازرة شقيقه والنادي، في لفتة تعكس ارتباطه الدائم بمدينته وبمشروعات عائلته الرياضية.

وأثار ظهور ميسي تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت الجماهير مقاطع فيديو وصورًا له أثناء متابعته المباراة من المدرجات، في أول ظهور علني له منذ خسارة لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.