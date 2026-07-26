سي إن إن تكشف كواليس قرار ترامب بتعليق الضربات على إيران

- مصادر : رئيس الأركان الأمريكي أعرب عن مخاوف تتعلق بمخزون الذخيرة وتداعيات سلبية أخرى

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، اليوم الأحد، عن كواليس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الضربات على إيران.

وأفاد مصدر مطلع ومسئول أمريكي للشبكة الإخبارية بأن كل من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين أعربا عن مخاوفهما بشأن تصعيد الحرب مع إيران، وذلك في الوقت الذي كان فيه الرئيس ترامب يدرس هذا الاحتمال خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وبحسب الشبكة الأمريكية، في ليلة الجمعة، بدا أن الولايات المتحدة قد أوقفت مؤقتا حملة القصف على إيران بعد نحو أسبوعين من الضربات المتواصلة ليلا.

وصرح مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس السبت، بأن العمليات "معلقة حاليا".

ووفقا للمصادر، أثار الجنرال كين يوم الجمعة مخاوف محددة تتعلق بمخزون الذخيرة الأمريكية وتداعيات سلبية أخرى محتملة.

وأشار أحد المصادر إلى أن كين أبلغ ترامب والقيادة العسكرية بأنهم قادرون على تنفيذ الخيارات المتاحة وتحقيق النجاح، لكنه حذر في الوقت نفسه من التبعات المحتملة لذلك.

وذكر المصدران أن المخاوف المتعلقة بالمخزون كانت واحدة من قضايا عديدة طُرحت على ترامب خلال الاجتماع.

وبحسب "سي إن إن"، لا يزال من غير الواضح حاليا ما إذا كانت المخاوف بشأن المخزون أو التحذير من التصعيد هما السببين الرئيسيين وراء تعليق الولايات المتحدة لسلسلة الضربات الليلية المتتالية.

من جهته، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونج في بيان: "لطالما أكد الرئيس ترامب باستمرار تفضيله للحل الدبلوماسي، لكنه يحتفظ بجميع الخيارات المتاحة في حال واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء".

وأضاف تشيونج أنه "بالنظر إلى العقوبات الناجحة التي أدت إلى شل الاقتصاد الإيراني، والضربات المستمرة على مدى 13 يوما ضد أهداف عسكرية ردا على عدوانها المتكرر، فمن الحكمة أن تسعى إيران للتوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، وإلا فإنها تدرك تماما ما سيحدث".

ووفقا لمصادر متعددة، لم تعتقد سوى قلة من الدائرة المقربة لترامب أو داخل "البنتاجون" أن خيارات الرئيس الأمريكي للتصعيد ستؤدي إلى النتائج التي كان يهدف إليها.

كما أفادت شبكة "سي إن إن" بأن كين وقادة عسكريين آخرين حذروا ترامب، قبل بدء الحرب، من أن أي حملة عسكرية طويلة الأمد قد تؤثر على مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وفي بيان لشبكة "سي إن إن"، أكد المتحدث باسم "البنتاجون"، شون بارنيل أن "الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم، ويمتلك كل ما يحتاجه للتنفيذ في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس ترامب".

وأضاف بارنيل: "لقد نفذنا عمليات ناجحة متعددة عبر القيادات القتالية، مع ضمان امتلاك الجيش الأمريكي ترسانة هائلة من القدرات لحماية شعبنا ومصالحنا".