الشرطة الألمانية تحدد هوية المشتبه به في هجوم مسيرة المثليين ببرلين

حددت الشرطة الألمانية هوية مشتبه به في الهجوم الذي وقع على هامش مسيرة يوم كريستوفر ستريت للمثليين في برلين، حيث قالت الشرطة إن الرجل كان معروفا لدى السلطات ويعتقد أنه جزء من المشهد الإسلاموي في برلين.

وقال المتحدث باسم الشرطة فلوريان ناث في وقت مبكر من اليوم الأحد إنه لا يمكن الكشف عن المزيد من التفاصيل لأن التحقيق لا يزال جاريا.

كما نفذت الشرطة عدة عمليات مرتبطة بالتحقيق، بما في ذلك تفتيش شقة في حي شونهبيرج ببرلين. وقال ناث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه لم يتم إجراء أي اعتقال لأنه لم يعثر على أحد في العقار.

وقالت الشرطة إن سائقا صدم مشاة بالقرب من الفعالية الخاصة بالمثليين في حديقة تيرجارتن ببرلين قبيل الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) يوم السبت، مما دفع المنظمين إلى إلغاء الاحتفالات. وما زال الدافع غير واضح.