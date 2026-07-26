إسعاد يونس تهدي تكريمها إلى السيد راضي وسمير غانم وسهير البابلي وسمير العصفوري وخالد جلال

أهدت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الملقبة بـ"صاحبة السعادة"، تكريمها من المهرجان القومي للمسرح المصري إلى خمسة من رموز المسرح الذين كان لهم أثر كبير في مسيرتها الفنية، وهم: المخرج السيد راضي، الذي وصفته بأنه أول من راهن عليها وقدّمها في مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية"، والفنانان سهير البابلي وسمير غانم، اللذان وصفتهما بـ"نصفيها الحريمي والرجالي"، إلى جانب المخرج سمير العصفوري، الذي أكدت أنها مدينة له بكل ما تعلمته في المسرح، وكذلك المخرج خالد جلال.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي أُقيم مساء أمس السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، والمهندس المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة، والوزراء والمحافظين، والشخصيات العامة، والفنانين، والمثقفين.

وقالت إسعاد يونس خلال كلمتها: "لا تسمحوا لأي عرض مسرحي متكامل، سواء كان من إنتاج مسرح الدولة أو الجامعات أو القطاع الخاص أو المسرح المستقل، ألا يتم تصويره وتوثيقه."

كما أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه أول تكريم تناله في حياتها عن المسرح ومن المسرح.

وافتُتح الحفل بالعرض المسرحي «سفر»، من تصميم وإخراج الفنان وليد عوني، بمشاركة أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي بالمهرجان، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري يستلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

ويُقام المهرجان القومي للمسرح المصري برعاية وزارة الثقافة، وقدمت الإعلامية ريهام إبراهيم حفل الافتتاح.