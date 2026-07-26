أعربت الفنانة شهيرة عن سعادتها بتكريمها في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم مساء أمس السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ووجهت شهيرة الشكر إلى اللجنة العليا للمهرجان لاختيارها ضمن المكرمين هذا العام، مازحةً خلال كلمتها قائلة: "مفيش حد بيكرم حماته".

وأشادت الفنانة شهيرة بما حققه المهرجان القومي للمسرح من إنجازات، خاصة التوسع في إقامة فعالياته بالمحافظات، وعدم اقتصارها على العاصمة.

ورحبت شهيرة بالدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، معربةً عن سعادتها لأن هذا التكريم أعاد إليها ذكريات مشاركتها في 12 عرضًا مسرحيًا، تمثل رصيدها الفني على خشبة المسرح. كما وجهت الشكر إلى المخرج والفنان عمر زهران، محرر كتابها الصادر ضمن إصدارات المهرجان الخاصة بتكريم الشخصيات، والذي يحمل عنوان "شهيرة.. أيقونة الفن الجميل".

وافتُتح الحفل بالعرض المسرحي «سفر»، من تصميم وإخراج الفنان وليد عوني، بمشاركة أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي بالمهرجان القومي للمسرح المصري، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري استلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

ويُقام المهرجان القومي للمسرح المصري برعاية وزارة الثقافة، وقدمت الإعلامية ريهام إبراهيم حفل الافتتاح، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة، والوزراء والمحافظين، والشخصيات العامة، والفنانين، والمثقفين.