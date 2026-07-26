أمير طعيمة: عمرو دياب فنان متنوع وشديد الذكاء ويعرف ما يحتاجه الألبوم

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بردود أفعال الجمهور حول أغنية "حبيبتي ملاك" التي صدرت ضمن ألبوم الفنان عمرو دياب العام الماضي، بالإضافة إلى أغنيتيه في ألبوم صيف 2026 "حبيتك" و"أنا معاك".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن لكل فنان "كتالوج" وطريقة عمل خاصة يستلزم فهمها للوصول لأفضل نتيجة ممكنة، لافتا إلى أنهما عملا هذا العام على أربع أو خمس أغان حظيت جميعها بإعجاب الهضبة بذات القدر.

وأوضح أن عمرو دياب قد يستبعد في مرحلة ترتيب الألبوم أغنية جميلة للغاية لكونها لا تتناسب مع الطابع العام المحدد للألبوم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يزعج البعض ولكنه مفهوم لضمان تناسق الألبوم.

ونوه أن عدد الأغاني المقترحة كان يفوق بكثير الأعداد التي طُرحت رسميا بالألبوم، معبرا عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنية "حبيتك" التي اختيرت لتكون الأغنية الرئيسية للألبوم.

ولفت إلى أن كلمات أغنية "حبيتك" جاءت "مختلفة بدون غرابة"، مشيرا إلى حفاظه على أسلوبه الخاص في الكتابة لتكون أغنية حيوية تناسب الصيف والأفراح والسهرات عبر تركيبات ومفردات "غير مستخدمة" من قبل.

وأكد أن عمرو دياب فنان متنوع يتميز بـ "ذكاء شديد" ويعرف متطلبات الألبوم وبداية ونهاية أي تجربة جديدة، موضحا أن الأفكار الجديدة كأغنية "يوم تلات" مثلت لونا جديدا كليا عليه.