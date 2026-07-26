الحرس الثوري الإيراني: إذا عادت إسرائيل إلى الحرب مجددا فسنلحق بها كارثة عظيمة

حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي من أنه إذا عادت تل أبيب إلى الحرب فإنها ستواجه ردا قاسيا من إيران، موضحا أن إسرائيل تسعى إلى إبقاء أمريكا بالمنطقة وتحقيق أهدافها.



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، في مقابلة مع وكالة "تسنيم": "تسعى إسرائيل، من خلال استفزاز الرئيس الأمريكي وتقديم معلومات كاذبة، إلى إبقاء الولايات المتحدة في المنطقة وتحقيق أهدافها باستخدام القوة العسكرية لواشنطن".



وأضاف: "إسرائيل تدرك حجم الكارثة التي سنلحقها بها إذا عادت إلى الحرب وركزنا عليها".

ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الأرقام التي أعلنها الجيش الأمريكي بشأن عدد قتلاه خلال الحرب، بأنها "كاذبة"، وقال مخاطبا الشعب الأمريكي: "لا تسمحوا لقادتكم الكاذبين بأن يعتبروا أن بإمكانهم خداعكم ومعاملتكم كحمقى".

وأوضح أن عدد القتلى الأمريكيين في عملية "نصر 2" بلغ أكثر من 200 شخص، فيما يفوق عدد الجرحى هذا الرقم بكثير.



وأضاف، مؤكدا وجود ما وصفه بـ "الرقابة الإعلامية" في الولايات المتحدة: "على الإدارة الأمريكية أن تدعو الصحافيين لزيارة مواقع الضربات، وتقييم عدد القتلى بأنفسهم".

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أمر بوقف الهجمات على إيران استنادا إلى المفاوضات الجارية بين مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز".

وأشار الموقع نقلا عن مصدر، إلى أن "ترامب لم يمنح الجمعة الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران رغم موافقته اليومية سابقا على خطط الهجمات".