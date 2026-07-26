قبّل الفنان أحمد ماهر درع تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، والذي أُقيم مساء أمس السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة، والوزراء والمحافظين، والشخصيات العامة، والفنانين، والمثقفين.

وقال أحمد ماهر خلال كلمته عقب التكريم: "شكرًا على هذا التكريم الذي جاءني متأخرًا جدًا"، مستعرضًا مسيرته المسرحية، ومؤكدًا أنها تضم رصيدًا كبيرًا من الأعمال. كما تحدث عن عرض المونودراما الذي قدمه في مهرجان قرطاج، ومثّل به مصر، مشيرًا إلى الإقبال الجماهيري الكبير عليه، ما دفع إدارة المهرجان إلى إعادة عرضه مرة أخرى استجابةً لطلب الجمهور الذي لم يتمكن من حضوره في المرة الأولى.

وافتُتح الحفل بالعرض المسرحي «سفر»، من تصميم وإخراج الفنان وليد عوني، بمشاركة أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي بالمهرجان، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري يستلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

ويُقام المهرجان القومي للمسرح المصري برعاية وزارة الثقافة، وقدمت الإعلامية ريهام إبراهيم حفل الافتتاح.