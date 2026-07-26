ذا صن: بريطانيا تخطط للانضمام إلى بنك الاستثمار الدفاعي التابع لحلف الناتو

ذكرت صحيفة "ذا صن"، نقلا عن مصادر، أن الحكومة البريطانية تدرس الانضمام إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة في إطار سعيها للحصول على تمويل لزيادة ميزانية الدفاع في البلاد.



وفي مقابلة مع الصحيفة، صرح وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بأن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون من بين أولوياته القصوى، وأن الحكومة تعتزم تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي.



وأضافت الصحيفة: "تدرس الحكومة الجديدة الانضمام إلى مشروع بنك الاستثمار الدفاعي الكندي لتمويل المشاريع العسكرية".

وأشارت الصحيفة إلى نية رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنغ في وقت سابق، أن "الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة آندي بورنهام ستعيد تقييم إمكانية انضمام المملكة المتحدة إلى البنك الدفاعي العالمي"، معتبرا أن مراجعة هذا الملف تمثل "أولوية مبكرة" ضمن خطط الحكومة لتعزيز منظومة تمويل قطاع الدفاع والأمن.



وقد أعلن عن فكرة إنشاء بنك الدفاع والأمن والمرونة (DSRB) في قمة الناتو، ويهدف المشروع إلى جمع 100 مليار جنيه إسترليني كقروض للحكومات وشركات الدفاع في الدول الأعضاء في التحالف.