قيادات بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني تطالب بتخفيف القيود على المتعافين من السرطان

طالب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبايل، ورئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية والمنتمية لنفس الحزب مانويلا شفيزيش - وكلاهما تعافى من السرطان- بعدم إلزام المتعافين من المرض بالإفصاح عن إصابتهم السابقة لسنوات طويلة، على سبيل المثال عند إبرام العقود.

وقال كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصبي وزير المالية الاتحادي ونائب المستشار، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "لا يجوز أن تظل الإصابة السابقة بالسرطان تلاحق الأشخاص مدى الحياة، وأن تتسبب في تعرضهم للتمييز عند الحصول على التأمين أو القروض أو في الحياة المهنية. من انتصر على السرطان يجب أن يتمكن أيضا من التطلع إلى المستقبل بحرية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية".

وكان قد جرى تشخيص إصابة كلينجبايل بسرطان اللسان عام 2014، بينما أعلنت شفيزيش إصابتها بسرطان الثدي عام 2019. وقالت رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن في تصريحات لـ"فونكه": "أعرف مدى صعوبة تشخيص الإصابة ومدى قسوة المعركة ضد السرطان. وأعرف أيضا حجم الارتياح عندما يستطيع الإنسان أن يقول: لقد تجاوزت المرض".

وأضافت شفيزيش: "لكن الأكثر مرارة هو ألا يصدقك أحد. ففي البنك، وعند اختيار المهنة، وحتى عند طلب التبني، يتعين عليك الكشف عن مرض تجاوزته منذ وقت طويل. ثم تدفع ثمنا لذلك أو يتم رفض طلبك. هذا أمر غير عادل".

وأشارت شفيزيش إلى أن 5ر5 ملايين شخص في ألمانيا تعافوا من السرطان، وأضافت: "من حقهم أن يضعوا خططا لحياتهم بشكل طبيعي مرة أخرى، كشراء منزل أو تأسيس أسرة. وقد نظمت دول أوروبية أخرى هذا الأمر منذ وقت طويل. نحن بحاجة إلى قانون، لأن التعهدات الطوعية لا تكفي".

ووفقا لمجموعة "فونكه" الإعلامية، من المقرر اعتماد مشروع بهذا الشأن خلال اجتماع عن بعد لهيئة رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي غدا الاثنين.