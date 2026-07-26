بانكوك تستعين بمفتشين بيئيين لتعزيز إنفاذ القانون والحد من التلوث

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تعتزم بانكوك الاستعانة بمفتشين بيئيين لتعزيز إنفاذ القانون، والحد من مخاطر التلوث، وتحسين الصحة العامة في أنحاء المدينة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأحد، عن نائب محافظ المدينة، بورنفروم فيكيتسريث، قوله إن المبادرة ستجمع بين وكالات البيئة والصحة وإنفاذ القانون والجهات الرقمية، ضمن إطار عمل موحد. وسوف تستخدم إجراءات تشغيلية مشتركة، ومؤشرات أداء موحدة، ومنصة إبلاغ مشتركة في جميع أحياء المدينة البالغ عددها خمسين.

وفي حديثه عقب اجتماع للمشروع، قال إن إدارة بانكوك الكبرى تعمل حاليا على تطوير النظام لضمان عمل الوكالات بكفاءة للحد من التلوث.

وستقوم إدارتا البيئة والصحة بصياغة إجراءات تشغيل قياسية. وستقوم إدارة إنفاذ القانون في المدينة بإدارة العمليات الميدانية، بينما ستضع إدارة الاستراتيجية والتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية.

وسوف يركز المفتشون البيئيون في البداية على المركبات التي تطلق الأدخنة، ومواقع البناء، والحرق في الهواء الطلق.