 إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق

واع
نشر في: الأحد 26 يوليه 2026 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2026 - 11:38 ص

أعادت دولة الكويت، اليوم الأحد، فتح منفذ العبدلي البري الرئيسي مع العراق.

وقال مصدر مسئول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع» إن «الكويت، أعادت فتح منفذ العبدلي مع العراق».

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قد أعلن يوم أمس، عن فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية خلال 48 ساعة.

وجاء قرار إغلاق المنفذ بعد تعرضه في وقت سابق الى قصف بطائرات مسيّرة ألحقت أضرارًا مادية فيه.

ويشكل المعبر، الواقع في محافظة الجهراء شمال الكويت، طريقًا رئيسيًا لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين.

ولم تتضح بعد الجهة التي أطلقت الطائرات المسيرة.

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