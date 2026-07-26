الأهلي يعلن عن مواجهة برشلونة بفيديو تاريخي لمصر وإسبانيا

نشر النادي الأهلي فيديو ترويجي للمباراة المنتظرة أمام برشلونة الإسباني، في مباراة كأس خوان جامبر على ملعب كامب نو.

ويلتقي الأهلي مع نادي برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو، في مباراة كأس خوان جامبر الافتتاحية لموسم برشلونة.

وشارك النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المعالم التاريخية في مصر وإسبانيا، وعلق عليه «الإرث في مواجهة الإرث».

وكان نادي برشلونة أبرز مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من كأس خوان جامبر، مواصلًا تقليد استضافة منافس جديد للموسم الثالث على التوالي، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أنه من المقرر أن يستضيف الفريق الكتالوني نظيره الأهلي، أحد أنجح أندية القارة الأفريقية، يوم الأربعاء 19 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، على ملعب «كامب نو»، في مواجهة ودية مرتقبة أمام كتيبة المدرب هانسي فليك.