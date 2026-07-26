 بعد رحيله عن الأهلي.. زعلوك يطمح لإنقاذ فريق جزائري من الهبوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد رحيله عن الأهلي.. زعلوك يطمح لإنقاذ فريق جزائري من الهبوط

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 26 يوليه 2026 - 9:18 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2026 - 9:18 م

كشف محمد زعلوك، لاعب النادي الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى نادي شباب عين تموشنت الجزائري، عن طموحاته مع الفريق في الفترة المقبلة.

وصعد فريق شباب عين تموشنت إلى الدوري الجزائري الممتاز في الموسم المقبل، ويسعى الفريق لتأكيد صعوده والاستمرار في الدوري الممتاز.

وقال محمد زعلوك في تصريحات مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منذ انضمامنا للفريق والأمور جيدة للغاية، ووجدنا أفضل استقبال من النادي، وإن شاء الله نقدم إضافة للفريق ونسعد الجماهير».

وأضاف: «شرف لي أنني انضممت للفريق من الأهلي، الأهلي فريق كبير ومعروف في الجزائر وإفريقيا والعالم كله».

وتابع: «التواصل من قبل النادي كان من خلال وكيل أعمالي والمفاوضات تمت بسهولة كبيرة».

وأوضح: «نسعى لتكملة إنجاز صعود الفريق للدوري الممتاز، وأن نساهم في تسجيل الأهداف واستمرار الفريق في الدوري الممتاز».

واختتم: «اللهجة الجزائرية لا تمثل صعوبة في التأقلم، اللاعبون في الفريق يساعدوننا بشكل كبير واندمجنا سريعًا خلال المعسكر الحالي».

وأعلن نادي شباب تموشنت الجزائري، التعاقد مع محمد زعلوك مهاجم النادي بالنادي الأهلي، مطلع الشهر الجاري.


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