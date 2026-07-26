لاعب الزمالك السابق: قطاع الناشئين الحل الأمثل لأزمات الفريق

أكد مصطفى إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن قطاع الناشئين يمثل الحل الأمثل لدعم الفريق الأول خلال الموسم المقبل، في ظل امتلاك النادي مجموعة مميزة من العناصر الواعدة القادرة على تقديم الإضافة.

وقال مصطفى إبراهيم، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن قطاع الناشئين يعد أحد أهم نقاط القوة داخل نادي الزمالك، ويجب الاستفادة منه بالشكل الأمثل خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل العقوبة التأديبية.

وأضاف أن الموسم الجديد يمثل فرصة ذهبية أمام لاعبي قطاع الناشئين لإثبات قدراتهم مع الفريق الأول، مؤكدًا أن منحهم الثقة والدعم الكافي سيكون له مردود إيجابي على مستقبل الزمالك.

يذكر أن الزمالك يعاني من أزمة بسبب إيقاف القيد، وذلك على خلفية قضايا مستحقات سابقة للاعبين وأندية عن صفقات أبرمها النادي الفترة الماضية.