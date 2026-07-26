الأوقاف تحذر من شهادة التوافق المتداولة: مزيفة ولم تصدر عن الوزارة

نفت وزارة الأوقاف صحة صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يسمى بـ«شهادة التوافق»، والمنسوبة إليها والمذيلة بتوقيع مزعوم للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مؤكدة أنها مزيفة بالكامل ولم تصدر عنها بأي شكل.

وشددت الوزارة على أنها لا تصدر أية شهادات أو مستندات بهذا المسمى أو المضمون، موضحة أن البيانات والتوقيع والختم الواردة في الصورة لا تمت للحقيقة بصلة، وتأتي ضمن محاولات مشبوهة للتضليل عبر الفضاء الإلكتروني.

وأهابت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه المستندات المزيفة أو التعامل مع أي جهة تروج لها، مع ضرورة الاعتماد على الصفحات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.