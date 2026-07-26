مساعد وزير خارجية فلسطين الأسبق: اليمين الإسرائيلي يوظف التصعيد الأمني لكسب الانتخابات المقبلة

قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إنه يعتقد أن هناك بالفعل شعارًا انتخابيًا قادمًا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر، يتمثل في القول: "سنعتقل المنفذين، وسنغير الواقع على الأرض، وستُقام مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وسنعمل على توسيع المستوطنات القائمة"، مشيرًا إلى أن هذه كلها في تقديره، أدوات للدعاية الانتخابية.

وأضاف جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "إذا كنا متجهين إلى انتخابات، فإن خطاب اليمين سيكون موجهًا للناخب الإسرائيلي بالقول: عليكم انتخابنا لأننا نمثل الجبهة التي تواجه التهديدات الأمنية داخل ما يُسمى بالأراضي الإسرائيلية".

وأوضح أن المعركة الانتخابية المقبلة ستتمحور حول ملف الأمن، مع التأكيد على أن الخطر، وفق الخطاب اليميني، يأتي من مختلف الجبهات: "غزة، والضفة الغربية، وشمال فلسطين، وجنوب لبنان، وإيران، واليمن، والعراق".

ولفت إلى أن اليمين الإسرائيلي يطرح هذا الخطاب باعتبار أن تحقيق الأمن المطلق، من وجهة نظره، هو الطريق الوحيد للوصول إلى الاستقرار والسلام، لكن ما حدث في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، من هجمات نفذها مستوطنون، وتمكن أحد الأفراد من تنفيذ عملية أدت إلى مقتل اثنين، فقد أدى إلى تصعيد أمني واسع.

وأشار إلى أنه بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واليمين، فإن هذه التطورات تأتي في ظل تراجع في استطلاعات الرأي، ولذا يسعى التيار اليميني إلى توظيف الملف الأمني، وإعادة تقديم نفسه باعتباره الطرف القادر على حماية إسرائيل.