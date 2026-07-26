التضامن: نتوسع في تقديم الخدمات المالية عبر مكاتب البريد للتسهيل على المواطنين

قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن البروتوكول بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يأتي تحت عنوان «الشراكة من أجل المواطن المصري»، لافتا إلى أنه منذ تولي الدكتورة مايا مرسي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، وهي تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة في برنامج «أحداث الساعة»، على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه من هذا المنطلق، جاء البروتوكول الموقع، يأتي في إطار التوسع في تقديم الخدمات المالية، وصرف المعاشات، والتمويلات من خلال مكاتب البريد.

وأوضح أن مكاتب البريد منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ يزيد عددها على 4700 مكتب، بينما يمتلك بنك ناصر الاجتماعي نحو 100 فرع فقط على مستوى الجمهورية، ومن ثم كان من الضروري تحقيق التكامل بين الجهتين بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من البروتوكول هو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكل فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.

وسبق أن أطلق بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد شراكة استراتيجية لتوسيع الخدمات المالية وصرف المعاشات والتمويلات عبر مكاتب البريد.

وأعلن بنك ناصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع هيئة البريد في خطوة مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لكل فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وفي إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل التكدس داخل الفروع، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق النائية.