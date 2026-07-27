مي عبدالحميد: نتمنى طرح أولى مشاريع برنامج الشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري

ردّت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على التساؤلات حول موعد طرح أولى المشاريع السكنية ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، قائلة: «نتمنى إن شاء الله هذا العام قبل آخر السنة إن شاء الله».

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إن جميع الأراضي المطروحة بالقرعة تم تخصيصها، وأعلنت النتائج بالأمس.



وتابعت: «كل الأراضي الحمد لله اتاخدت وكان في كل قطعة عليها 5 أو 6 شركات عاوزين وبعض القطع كان عليها 10 مطورين، فعملنا قرعة علنية ونتائجها لسا طالعة، يمكن البيان الصحفي لسا موزعينه إمبارح».



ولفتت إلى الاشترطات الموضوعة للوحدات السكنية التي سيُنفذها القطاع الخاص، ومنها: ألا تقل عن المُقدمة من الصندوق، مضيفة أن المطورين ربما يقدمون رفاهيات إضافة للمواطنين، كأحد عوامل الجذب.



وسبق أن أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".