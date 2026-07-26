مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم عدد من السيارات أعلى محور حسب الله الكفراوي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، إثر تصادم عدد من السيارات الملاكي على محور حسب الله الكفراوي، أسفر عن تهشم 4 سيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى محور حسب الله الكفراوي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، ورجال المرور إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية تهشم 4 سيارات، ووفاة شخص تم نقله لمشرحة المستشفى، بينما نقل المصابين الثلاثة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.