تغريم مالك شركة إنتاج 20 ألف جنيه بتهمة سب الفنان حسين الجسمي

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قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة مالك شركة إنتاج صوتي، وقضت مجددًا بتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب الفنان حسين الجسمي، وإزعاجه، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية تقدمت باستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مالك شركة إنتاج من تهمة سب وقذف الفنان حسين الجسمي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم، "ب.س"، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تضمنت عبارات مسيئة بحق الفنان حسين الجسمي، إلى جانب ادعاءات تتعلق بسرقة لحن إحدى أغانيه، وهو ما اعتبرته جرائم سب وقذف وإساءة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت الواقعة ببلاغ تقدم به المحامي محمد عثمان وكيلًا عن الفنان حسين الجسمي، أكد فيه نشر منشورات مسيئة وادعاءات بشأن سرقة لحن إحدى أغاني الفنان.