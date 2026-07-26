بلومبرج: احتجاجات الطلاب في الهند تهز صورة مودي وتدفع وزير التعليم للاستقالة

على مدار معظم السنوات الـ12 التي حكم فيها ناريندرا مودي الهند، بدا شبه مستحيل هزيمته في الانتخابات. لكنه اضطر خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى التراجع سريعا أمام جماعة لم تكن موجودة قبل بضعة أشهر، ما منح دفعة قوية لمعارضيه الذين عانوا في السابق من صعوبة في زعزعة أحد أقوى زعماء البلاد على الإطلاق.

واستقال وزير التعليم دارمندرا برادان، يوم السبت، لتحمل المسئولية عن سلسلة من فضائح الامتحانات، في مواجهة حركة احتجاج طلابية حشدت آلاف الشباب في نيودلهي وبدأت في الانتشار في أنحاء الهند، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأعلن حزب جانتا كوكروتش (شعب الصراصير)، الذي تأسس قبل شهرين على سبيل المزاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحقيق النصر وألغى مظاهراته، متعهدا بمزيد من التحركات "لحل جميع المشكلات في هذا البلد".

وكانت هذه المرة الأولى منذ تولي مودي السلطة عام 2014 التي يستقيل فيها أحد وزراء حكومته تحت ضغط شعبي، في مؤشر على حجم التهديد الذي يواجهه رئيس الوزراء وحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم الذي يتزعمه.

ويواجه مودي قريبا انتخابات مهمة في ولاية أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، حيث تمثل فرص العمل للشباب مصدر قلق رئيسيا للعديد من الناخبين.