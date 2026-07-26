سنغافورة تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

أدانت وزارة الخارجية السنغافورية، الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان بشأن الوضع في الشرق الأوسط صدر اليوم الأحد: "من الضروري احترام حقوق وحريات الملاحة وصونها وفقا للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضمان سلامة البحارة والسفن بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار"، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وحث المتحدث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تزيد من حدة التوترات.

وجاء ذلك بعد اتساع نطاق الحرب الإيرانية، في أعقاب الهجمات التي شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن، أمس السبت، على منشآت نفطية سعودية على طول ساحل البحر الأحمر.

وقد تؤدي الحرب، التي تسببت بالفعل في اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى التأثير على ممر ملاحي رئيسي آخر وإشعال الحرب الأهلية في اليمن من جديد.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، لوكالة رويترز إن الجماعة استهدفت، أمس السبت، مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، في مدينتي جازان وينبع.

وتبلغ طاقة تكرير مصفاة أرامكو في جازان، القريبة من الحدود اليمنية، ما يصل إلى 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا.