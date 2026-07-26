إبراهيم عادل يشارك في تعادل نوردشيلاند في الدوري الدنماركي

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حسم التعادل الإيجابي مباراة نوردشيلاند – الذي يلعب ضمن صفوفه جناح بيراميدز ومنتخب مصر إبراهيم عادل – مع مضيفه هورسينس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الدنماركي الممتاز.

وشهدت المباراة الإبقاء على عادل احتياطيا حيث شارك في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 66 عندما كان التعادل بنتيجة 1-1 يخيم على المباراة.

ولم تنجح محاولات النجم المصري في تعديل النتيجة لتبقى على حالها، بعدما تقدم نوردشيلاند أولا عن طريق نيكلاس روجر في الدقيقة 33، ثم تعادل من ركلة جزاء لأصحاب الأرض أدريان يوستينوسن في الدقيقة 43.

بهذا التعادل حصد كل فريق أول نقطة في مشواره بالبطولة.

يذكر أن نوردشيلاند كان قد مدد عقد لاعبه إبراهيم عادل قبل مشاركته في كأس العالم مؤخرا رفقة منتخب مصر.