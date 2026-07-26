رئيس اتحاد الغرف السياحية: 7% زيادة متوقعة بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنهاية 2026

توقع حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنهاية العام الحالي بنسبة تتراوح من 5% إلى 7%، والوصول إلى 20 مليون سائح بنهاية عام 2026.

وأضاف الشاعر، خلال لقائه بأعضاء جمعية الكُتّاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفي صلاح عطية، أن أعداد السياح الوافدين إلى مصر تضاعفت خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2026 بنحو 10 أضعاف، موضحًا أن عدد السياح الذين زاروا مصر قبل نحو 30 عامًا بلغ مليوني سائح، فيما بلغت الأعداد العام الماضي نحو 19 مليون سائح.

وتابع رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، خلال اللقاء الصحفي المنعقد حاليًا بجمعية الكُتّاب السياحيين، أن صناعة السياحة في مصر قوية ومترسخة، مشيرًا إلى أنه رغم الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليًا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي أثرت سلبًا على جميع الدول، فإن مصر حققت نموًا في عدد السياح بلغ نحو 4% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال السنوات الماضية، لعل أهمها جودة البنية التحتية، ووسائل النقل والمواصلات، والدعم اللامحدود من الدولة لصناعة السياحة، فضلًا عن المقومات الطبيعية والمواقع الأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.