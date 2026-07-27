اتحاد الكرة: كاف سيحاول تطبيق مقترح زيادة حصة أندية مصر بدوري الأبطال في 2027

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أكد مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لم يرفض مقترح مصر بزيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال، لكن المقترح قد يُطبَّق في الموسم المقبل في 2027.

وقال مصطفى عزام، في تصريحات عبر قناة «سي بي سي»: "لجنة التراخيص تعمل باستقلالية تامة، واللائحة الجديدة تتناسب مع الأندية المصرية".

وأضاف: "لائحة التراخيص الجديدة تتعلق بالإيرادات المباشرة، والمصروفات الخاصة بكرة القدم فقط".

وتابع: "أتواصل يوميًا مع الأندية لحل أي مشكلات وتوضيح اللوائح".

وأشار: "أنصح الأندية بالتدقيق جيدًا في عقود اللاعبين والمدربين، والتفكير جيدًا في قرارات رحيلهم".

وأوضح: "كاف لم يرفض مقترح الاتحاد المصري بزيادة الأندية في دوري الأبطال، والملف قيد الدراسة".

وشدد: "هاني أبو ريدة كلفني بمخاطبة كاف، وبالفعل تم تسليم المقترح، ويتم دراسته".

وواصل: "قبل أسبوع تلقيت خطابا من الأمين العام للكاف بأن المقترح تم دراسته بعناية لكن الأوضاع اللوجستية والتنظيمية تحول دون تطبيقه الموسم المقبل وسيحاولون تطبيقه موسم 2027-28".

تابع:" موتسيبي أبلغ هاني أبو ريدة بصعوبة زيادة عدد الأندية في المسابقات القارية الموسم المقبل بسبب ضيق الوقت وصعوبة تنفيذ المقترح".

وأشار: "رئيس كاف فضّل إبلاغ أبو ريدة بنفسه وأوضح له أن المقترح ستتم دراسة إمكانية تطبيقه في موسم 2027-28

وأكد: "قرار التجديد لحسام حسن تم بالفعل، واللجنة تناقش بعض بنود العقد".

وأكمل: "الاتحاد المصري لا يتدخل مطلقًا في اختيارات حسام حسن أو أي منتخب، ويوفر الدعم اللازم".

وأتم: "حصلنا على إعفاء ضريبي كامل من أمريكا، والمكافأة ستصل كاملة".