كشفت مروة محمود، الأولى على الثانوية الأزهرية من ذوي الهمم (فئة الدمج)، عن بعض كواليس حياتها منذ الطفولة، قائلة إنها عانت من مشكلة في المخ (الدماغ) عندما كانت في سن الواحدة.



ولفتت خلال تصريحات عبر زووم على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إلى إجرائها لـ 3 عمليات قلب مفتوح، مضيفة أنها فقدت سمعها وبصرها أيضًا لفترة، وأن الأطباء أكدوا استحالة عودتهما، ولكّنها استردتهما لاحقًا.



وعبّرت عن سعادتها بمكالمة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتهنئتها بتفوقها في الثانوية الأزهرية، معلقة:«إني أكلم الشيخ إمبارح دي حاجة تفرحني أوي».





وحصلت مروة محمود عبدالعزيز محمد، الطالبة بمعهد فتيات السحارة، بمنطقة الإسماعيلية، على المركز الأول بفئة الدمج، بمجموع 496 درجة، بنسبة 84.07%.