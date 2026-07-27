قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن المنظومة الحالية لصرف الطحين للمخابز تعتمد على آلات ترصد حجم الإنتاج اليومي لرغيف الخبز، وتحويله هذه القيمة داخل هيئة السلع التموينية لأجولة طحين تُصرف للمخابز.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس 2»، مساء الأحد: «إحنا النظام اللي كان ماشي سابقًا، إن إحنا كانت الدولة بتعمل الآتي، هي اللي بتستورد القمح وبتديه للمطاحن وإحنا بنروح المطاحن بناخد الدقيق منه وبننتج وحجم الإنتاج دا بترصده ماكينات ببقى عارف عدد الأرغفة إلى تم إنتاجها اليوم».



وأكمل: «بتروح هيئة السلع التموينية بتترجم عدد الأرغفة دي لعدد أجولة بتبعتها للمطحن المطحن بدوره أنا بروح النهارة أقول ليك كام شيكارة اتفضل مع السلامة»، مضيفًا: «دا النظام اللي هو ماشي حاليًا».



وتطرق إلى النظام المُستحدث، والقائم على تخصيص مبالغ مالية تُصرف لمُلاك المخابز في حساباتهم البنكية، بما يُمكنهم من التقدم للمطاحن للحصول على كميات الدقيق المُخصصة، معلقًا: «دا الجديد».



ورأى أنه لا توجد ضرورة لتطبيق هذا النظام المستحدث، مؤكدًا كفاءة النظام السابق، وقائلًا: «كانت ماشية ومنتظمة وملتزمة وأكثر أمانًا»، مضيفًا: «رؤية الدولة كدا».



وأشار إلى احتمالية تعرض أصحاب المخابز للسرقة بعد سحب الأموال المُخصصة في الحسابات البنكية، أو لأي حادث عرضي، بما سيمنعهم من الحصول على الدقيق اللازم لتشغيل المخبز.



وتابع: «وأنا طالع من البنك ممكن اتنشل أمر طبيعي وعادي ووارد، الفلوس تقع مني أي حاجة، على ما أروح المطحن يبقى معيش فلوس، يبقى مفيش دقيق النهاردة يبقى المخبز مشتغلش».



وأضاف: «إحنا بنقول إن المنظومة اللي هي ماشية حاليًا هي مفيهاش عوار ولا فيهاش حاجة دي عملية منظمة ومتقنة».



واختتم قائلًا: «أنت يا دولة مسيطرة على القمح عاوزة ترفعي إيدك عنه والمطاحن تشتري دي قصة تانية نمرة 2 المطحن بياخد من هيئة السلع القمح بتاعه بيطحن بيدي المخبز عدد شكائر وأنا بنتج عدد أرغفة فالعملية كانت ماشية كدا».



