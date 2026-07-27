قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن إجمالي إيرادات فيلم "7DOGS - سيفن دوجز" حتى الآن بلغ 1.194 مليار جنيه مصري، أي ما يقارب 1.2 مليار جنيه.

وأكد آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الفيلم دخل مرحلة الربح، وأثبت أن الإنتاج عالي الجودة يحظى بتقدير الجمهور وثقته وحماسه، مشددًا على أن الفيلم يمثل بداية مرحلة جديدة في مفهوم الإنتاج السينمائي العربي.

وأوضح أن الفيلم سيبدأ عرضه خلال شهر أغسطس في كل من الصين والهند، وهو ما من المتوقع أن يسهم في زيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أنه سيُباع لاحقًا لإحدى المنصات الكبرى مقابل أكثر من 400 مليون جنيه.

وأضاف أن المنتجين سيحصلون أيضًا على نحو 15 مليون دولار (ما يعادل نحو 750 مليون جنيه مصري) كحوافز تصوير من المملكة العربية السعودية، فضلًا عن تحقيق 4 ملايين دولار (نحو 200 مليون جنيه) من عقود الرعاية والإعلانات داخل الفيلم، التي شملت شركات اتصالات وفنادق وسيارات ومطاعم وأسواق وبنوك ومحال تجارية ومشروبات.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن أمس أن فيلم "7DOGS - سيفن دوجز" حقق، بعد 60 يومًا من عرضه في دور السينما المصرية، إيرادات بلغت 258,703,858 جنيهًا، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية.

وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "رقم جديد... وتاريخ جديد.. 7DOGS يحقق 258,703,858 جنيهًا مصريًا، وهو أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية خلال 60 يومًا."

كما وجه الشكر لكل من آمن بالعمل ودعمه، قائلًا: "شكرًا والحمد لله.. والقادم أجمل."

يُذكر أن فيلم "7DOGS - سيفن دوجز" من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج الثنائي عادل العربي وبلال فلاح.

ويُعد الفيلم خطوة بارزة في مسار الإنتاج السينمائي العربي، إذ يشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، نخبة من النجوم العرب والعالميين، أبرزهم: مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، ناصر القصبي، وسيد رجب.

ويُعد "7DOGS - سيفن دوجز" أيضًا أول فيلم يُصوَّر بالكامل داخل استوديوهات "الحصن Big Time" في العاصمة السعودية الرياض، كما وثقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية رقمين قياسيين للفيلم، هما: أكبر انفجار سينمائي، وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة تُستخدم في مشهد واحد.