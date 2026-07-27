مستشار التعليم للعلاقات الدولية: 38 مدرسة فنية ستدخل ضمن الـ 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية التي ستعمل العام المقبل

قال السفير صلاح عبد الصادق، مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية والاتفاقيات، إن زيارة محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، إلى ألمانيا أسفرت عن توقيع اتفاق رئيسي خاص بالتعاون في مجال التعليم الفني والمدارس الفنية.

وأضاف "عبد الصادق" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن الوزارة وقعت 4 بروتوكولات لإنشاء 28 مدرسة فنية وتطوير 10 مدارس للتعليم الفني وإمدادها بالورش والمعدات الحديثة للدراسة العملية على أحدث المستويات التي يحتاجها هذا النوع من التعليم مع بداية العام الدراسي المقبل.

وتابع أن البروتوكول الأول مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، لتطوير الـ10 مدارس فنية، بينما جرى توقيع 3 بروتوكولات مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

واستكمل أن هذه المدارس الـ 38 ستدخل ضمن الـ 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية التي ستعمل العام المقبل، لكي تستقبل عددًا كبيرًا من الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد على أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس الفنية بعد المرحلة الإعدادية، سيخضعون لتقييم واختبارات تتميز بالشفافية التامة، حيث سيجرى تحديد القبول وفقًا للمجموع والقدرات الذاتية التي ستظهر بوضوح من خلال المقابلات الشخصية التي ستعقد لهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مدينة العلمين.

وتناول الاجتماع موقف التعليم الفني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية، والذي يضم حاليًا نحو 2.35 مليون طالب وطالبة بـ 3213 مدرسة نوعية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات وشراكات دولية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل عددها إلى ما يقرب من 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مختلف التخصصات، بداية من العام الدراسي المقبل، لتمثل الشراكة مع الجانب الإيطالي، وكذلك الجانب الألماني، نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في تطوير التعليم القائم على التكنولوجيا والإبداع والإنتاج، وتأهيل الكوادر وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.