محمد علي خير ينتقد مقترح استبدال ربة منزل بـ صانعة أجيال: كان ينقصنا الصراحة

قال الإعلامي محمد علي خير، إن هناك قضايا كثيرة للغاية في المجتمع تتطلب من البرلمان التوقف أمامها، وذلك تعليقا على مقترح إحدى نائبات مجلس الشيوخ باستبدال مسمى "ربة منزل" بـ "صانعة أجيال" في بطاقات الرقم القومي.

وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" أن هناك أربعة محتكرين للسكر في مصر، وفق تصريحات رئيس شعبة السكر، لافتا إلى أن هذه القضية يجب أن "تهز البرلمان".

وأشار إلى أن النائبة بررت مقترحها برغبتها في رفع الروح المعنوية لربات البيوت، قائلا: "هي قدمت اقتراحا كان مصر بصراحة".

ولفت إلى أن هذا المسمى منقول من دولة الإمارات التي طرحت الفكرة قبل أربعة أشهر، متسائلا: "هل إحنا بنقلد؟ وهل ما ينفص ربة البيت في مصر تغيير المسمى؟!".

وأضاف أن النائبة كان الأجدر بها تقديم مقترح حقيقي "للنهوض بربة البيت" ودعمها، لافتا إلى ضرورة التفكير في كيفية مساعدة المطلقات والأرامل، قائلا: "أن عايزها تبقى صانعة رزق لها مش صانعة أجيال".

وتساءل عن واقع ربات البيوت البسيطات اللواتي يبعن الخضروات في الشوارع والحارات، متسائلا: "إحنا رايحين فين يا إخوانا؟.. أنا بصراحة بستاء من الحاجات دي".

وشدد أن دور النائب تحت قبة البرلمان يمثل مسئولية كبرى لكونه يمثل أمة مصرية تعدادها 110 ملايين مواطن، متابعا: "مش معقول يا إخوانا، عندنا قضايا كثيرة قوي، عندنا كوبري وقع في بني سويف، أنا أعطيك مثالا، أنتِ ليه ما انتفضتيش على هذا كوبري؟ وعندنا احتكار في سلع، وأحد أسباب أزمة الدواجن في مصر غياب بورصة الدواجن من 13 سنة".

وشدد أن باستطاعته تقديم 100 مقترح تهم المواطنين في الشارع والحياة اليومية وينتظرها الناس، قائلا: "الناس تنتظر منكم يقرأوا حاجة، طلب إحاطة في قضية مهمة، سؤال، استجواب، وإن كان مجلس الشيوخ ليس فيه استجواب، لكن قصدي ما يبقاش صانعة محتوى، مش ده اللي إحنا واقفين عليه والله، أنا أشكرك سيادة النائبة اجتهدتِ لكن مش ده اللي إحنا عايزينه منك، لا صانعة أجيال ولا صانعة محتوى".

وطالب بالعمل على تقديم تصورات تخدم المجتمع، مثل عقد لقاءات مع أعضاء المجلس القومي للمرأة ووزيرة التضامن الاجتماعي لدراسة مشاكل النساء المعيلات وتوفير فرص عمل لهن، ومواجهة هروب بعض الرجال غير المسئولين في الطبقات الدنيا وترك زوجاتهن دون عائل ومعهن خمسة أو ستة أطفال دون شهادات أو مؤهلات.

وأعلنت النائبة شيرين صبري عضو مجلس الشيوخ المصري تقدمها بمقترح برلماني للتخلي عن مصطلح "ربة منزل" واستخدام تسمية "صانعة جيل"، معتبرة أن الوصف الجديد يعكس بصورة أكثر دقة الدور الذي تؤديه المرأة المتفرغة لرعاية أسرتها وتربية أبنائها، وأن هذا الدور لا يقل أهمية عن أي عمل آخر، باعتبار أن المرأة تسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء المجتمع والوطن.