تقدم جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة» عرضين مسرحيين جديدين بعنواني «دبلة ومحبس» و«حلق بريمة» على مسرح ستوديو ناصيبيان، ضمن نتاج ورشة التمثيل المتقدمة «خيال أول»، بإشراف المخرج والمدرب فادي أحمد.

ويأتي العرضان من إنتاج «جزويت القاهرة»، ومن فكرة وإخراج فادي أحمد، في تجربة مسرحية تسلط الضوء على ثمار التدريب العملي لورشة «خيال أول»، وتمنح المشاركين فرصة لتقديم تجاربهم أمام الجمهور على خشبة المسرح.

ويُعرض «دبلة ومحبس» يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يوليو، فيما يُقدم «حلق بريمة» يومي الجمعة والسبت 31 يوليو و1 أغسطس، وتبدأ جميع العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يُذكر أن «جزويت القاهرة» سبق أن قدمت، بالتعاون مع المخرج فادي أحمد، العرضين المسرحيين «حبل سري» و«الرحلة»، وهما أيضًا من نتاج ورشة التمثيل المتقدمة «خيال أول». وحقق العرضان نجاحًا جماهيريًا لافتًا، وشهدا حضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين والنقاد والصحفيين، الذين أشادوا بالمستوى الفني للعرضين وأداء المشاركين، مؤكدين أهمية هذه التجارب في اكتشاف المواهب ودعم الطاقات المسرحية الشابة.