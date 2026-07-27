رئيس شعبة الذهب: الأوقية احتفظت بنقطة دعم قوية 4000 دولار وتوقعات تراجعها لـ 3500 غير مرجحة

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسواق الذهب تمر حاليا بـ "ظروف استثنائية"، مشيرا إلى عدم إمكانية الجزم بحدوث انخفاض أو ارتفاع قوي في الأسعار.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، إلى أن الأحداث السياسية، والجيوسياسية، والاقتصادية تتسم بالتقلب السريع ويمكن أن تتغير بنسبة 180 درجة في ظرف يوم أو يومين، مؤكدا أن هذه التغيرات تنعكس على الأسواق وسعر الذهب بصفة خاصة.

وأكد أن التوقعات التي تجزم بانخفاض أوقية الذهب إلى مستويات 3500 دولار "غير مرجحة"، مستشهدا باحتفاظه بنقطة دعم قوية عند مستوى 4000 دولار لم ينخفض عنها، حتى في حال ملامستها والانخفاض بنحو 15 دولارا لكن سرعان ما يسترد عافيته ويرتفع مجددًا.

وأوضح أن هذا الهبوط الحاد حدث تاريخيا في مرات عديدة سابقة، لافتا إلى أن السعر وصل في فترات سابقة إلى مستويات 800 دولار قبل أن يعود إلى 250 دولارا.

وأضاف أن الفترة خلال عامي 2012 و2013، تجاوز سعر الذهب حاجز 1800 دولار قبل أن يتراجع مجددًا إلى مستوى 1250 دولاراً، مؤكدا أن نسبة التراجع واردة وتحدث في الأسواق، ولكن هذا السلوك يعقبه دائما استعادة الذهب لكامل عافيته والعودة لتجاوز الأرقام القياسية السابقة والزيادة عنها.

وأكد أن الذهب سيصل إلى 10 آلاف جنيه، ولكن موعد الوصول إلى هذا السعر لا يعلمه أحد ، موضحا أن التوقيت يظل رهنا بعوامل متداخلة تشمل معدلات التضخم، ونسب الفائدة على الدولار، والأزمات السياسية، والاقتصادية، وأزمات البترول.

وأوضح أن المستويات الحالية للذهب تقل بكثير عن مستويات قياسية حققها سابقا، لا سيما أن السعر تراجع من مستويات 7500 جنيه لعيار 21 ليصل إلى 6000 جنيه، مؤكدا أن فرصة العودة والارتفاع لتلك الأرقام قائمة بغض النظر عن المدى الزمني الذي تستغرقه هذه العودة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالميًا قرب مستوى 4052 دولارًا، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5985 جنيهًا للشراء، و5965 جنيهًا للبيع.