عمرو أديب: الاستثمارات العقارية الإماراتية في مصر متميزة وتحقق نجاحا كبيرا

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالاستثمارات الإماراتية في مصر بالقطاع العقاري قائلًا إنها تتسم بالتميز الشديد وتحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن دولة الإمارات تولي منذ فترة طويلة اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات العقارية، والعمل على ضخ الكثير من الأعمال في أماكن مختلفة بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأضاف: «الشراكة بين مصر والإمارات بتقدم توليفة رائعة في الاستثمار بالقطاع العقاري بين من يفهم طبيعة المستهلك المصري وما الذين يحتاجه وبين من لديهم معايير في أمكان أخرى وتم إنشاؤها بكفاءة وجودة كبيرة للغاية».

ولفت أديب، إلى أنه دائمًا ما يتلقى أسئلة عن كيفية الاستثمار في العقار وكيفية اختيار الجهة التي يتم الاستثمار معها، وقال إن نصيحته الدائمة أن تكون هذه الجهة لها سابقة أعمال وأثبتت كفاءة كيبرة في السوق لا سيما من حيث الالتزام بالتسليم وخدمات ما بعد البيع.

ونوه بأن مشروع رأس الحكمة يأتي على رأس الاستثمارات العقارية الإماراتية في مصر من حيث ضخامة المشروع، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على مشروع عقاري بشكل مباشر فقط لكن هناك عشرات الصناعات الأخرى التي تقوم وراءها بما يعزز من حجم الاستثمارات ويضاعف قيمتها.