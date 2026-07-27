طالب النائب هاني شحاته، عضو مجلس النواب، بضرورة "النظر بعين الاهتمام" إلى أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 11.5 مليون مواطن يحصلون على المعاش ويعولون أسرهم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" إن عدد المستفيدين من المعاشات أكثر من 40 مليون مواطن، مشددا أن الحد الأدنى للمعاشات البالغ 1755 جنيها تقريبا هو "مبلغ زهيد جدًا في ظل التضخم الكبير الذي وصلنا إليه، وارتفاع أسعار الوقود، والمواد الغذائية، والأدوية".

وأشار إلى أن هذا الوضع "يضطر الرجال والنساء والموظفين السابقين للبحث عن عمل في سن متأخرة بعد تجاوزهم سن الستين"، مشددا على ضرورة "مراعاة الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات"، لهؤلاء المواطنين الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم في خدمة الوطن وعملوا لمدد تتراوح بين 35 و 40 عاما.

ودعا إلى "إنشاء آلية" تربط التضخم بالحد الأدنى للأجور والمعاشات بشكل يحمي المواطن، لافتا إلى تقدمه بطلب إحاطة بهذا الصدد، ولكن لم يُناقش خلال دور الانعقاد الأول.

وأعرب عن أمله في مناقشته قريبا للنظر بعين الاعتبار للموظفين الذين أدوا دورهم بالدولة، لا سيما أن الحد الأدنى للمعاشات أصبح "بسيطا جدًا" في ظل الغلاء الكبير في أسعار الأدوية، والمواصلات، والطعام والشراب، وارتفاع سعر الصرف الذي يفرض حماية هذه الفئة.