قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة 12.5% على واردات 60 دولة منهم مصر، لن يؤثر على الميزة التنافسية للصادرات المصرية من حيث الجودة والأسعار.

وأوضح عز أن تأثير هذه الجمارك بزيادة علينا هو 2.5% فقط، حيث كانت هناك رسوم مفروضة سابقًا بنسبة 10% انتهت، مضيفًا: "ولكن لا ننسى أننا طبقاً لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز، فإن معظم صادراتنا معفاة من الجمارك الأصلية التي تتراوح ما بين 29 و50% وتُطبق على الدول المنافسة.

وتابع أنه حتى مع تطبيق الـ 12.5% الجديدة، تظل "الكويز" معفاة من الجمرك الأصلي؛ فلو أن الصين مثلاً تصدر ملابس جاهزة مصر تصدر أيضاً، هي ستدفع 29% جمارك بالإضافة إلى الـ 12.5%، فلا زال لدينا ميزة تنافسية كبيرة بيننا وبين باقي دول العالم.

وأشار إلى أن الـ 60 دولة المستهدفة ليست دولاً منفردة فقط، بل تضم تكتلات؛ حيث يُحسب الاتحاد الأوروبي بالـ 27 دولة التي فيه كعنصر واحد، فهو يستهدف تجمعات الأسواق الرئيسية التي تصدر للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد على أنه بما أن الزيادة الجمركية طُبقت على المنافسين، فالمفترض ألا تؤثر على مصر، وما زال لدينا ميزة تنافسية قوية.

وفيما يخص السلع الاستراتيجية، أكد على أن الأسمدة لن تُطبق عليها الرسوم بنسبة 99%، لأن هناك أزمة أسمدة على مستوى العالم مع غلق مضيق هرمز، حيث إن كمًا كبيرًا من الأسمدة التي كانت تُصنع في دول الخليج والغاز هو المادة الخام الأساسية لها لا يخرج، ولذلك متوقع تنفيذ استثناء الأسمدة.

وأردف أنه بالنسبة لقطاعي الحديد والألومنيوم، فإن الحديث يدور حول استبعادهما لأنه لا يجوز الازدواج الضريبي أو فرض جمارك إضافية، حيث إن أمريكا تضع بالفعل رسوماً عليهما أعلى بكثير من ذلك، وبالتالي لن تستطيع تطبيق الرسوم الجديدة عليهما.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، رسومًا جمركية بنسبة تتراوح بين 10 و12.5% على الواردات من نحو 60 دولة من بينهما 11 عربية، ضمن أحدث خطوة لإعادة بناء الجدار الجمركي للرئيس دونالد ترامب، بعد إبطال المحكمة العليا رسومًا سابقة.