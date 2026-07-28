رئيس نقابة بقالي التموين: اللي يدفع 20 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لا يستحق الدعم

قال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، إن الشروط والضوابط الجديدة التي وضعتها وزارة التموين لتنقية البطاقات، شهدت "حذف بعض الأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس خاصة بالفعل".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" أن "الدولة ترى أن المواطن الذي يدفع مصروفات دراسية سنوية تعادل 15 ألفا أو 20 ألف جنيه للطفل الواحد، أو تصل لـ 40 ألفا أو 50 ألف جنيه في حال وجود طفلين لديه بالمدارس الخاصة، مش هتفرق معاك السلع التموينية 500 جنيه أو الخبز، ونفس الكلام الذي يدفع فاتورة كهرباء 3 أو 4 آلاف جنيه في الشهر لا يستحق"، على حد قوله.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة لاستبعاد غير المستحقين تشمل كذلك، من يمتلك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة، أو من ثبت ارتكابه مخالفة سرقة تيار كهربائي، أو من لديه سجل تجاري.

وتوقع بدء تطبيق الدعم النقدي مع مطلع العام الجديد، بعد الانتهاء من تنقية بطاقات التموين، والبت في التظلمات الخاصة بالمواطنين المستحقين الذين تم حذفهم بالخطأ.

وأكد أن هناك هيكلة كاملة لكل قطاعات منظومة التموين، قائلا: "حضرتك بتقول أنا مستحق، إيه اللي يقول أنك تستحق؟ لما ألاقي عندك مدرسة بـ 20 و25 ألف جنيه هقول لك: لا أنت ما تستحقش، أو لما أكشف ألاقي عندك عربية، وعربية مثلا فارهة، فأنت غير مستحق".

وأشار إلى تأكيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن كل من يثبت استحقاقه للدعم التمويني سيظل ضمن المنظومة، موضحا أن معايير الحذف والاستبعاد تطال مالكي السيارات الفارهة، أو السيارة موديل 2016 أو 2017 فأعلى.