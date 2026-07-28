ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين الالتزام بقواعد السلامة وعدم عبور شريط السكة الحديد من أماكن عشوائية، مؤكدة أن القطارات تسير بسرعات عالية ولا يمكنها التوقف بشكل مفاجئ لتفادي الأشخاص، وأن محاولة العبور قبل مرور القطار تمثل مخاطرة حقيقية قد تنتهي بفقدان الأرواح.

وقالت الهيئة، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، إن الاعتقاد بإمكانية عبور شريط السكة قبل وصول القطار أو اللحاق بالعبور في اللحظات الأخيرة من أخطر السلوكيات التي تتسبب في وقوع الحوادث، مشددة على أن الانتظار لبضع دقائق عند المزلقانات القانونية أفضل من التعرض لخطر قد تكون عواقبه مأساوية.

وأضافت أن استخدام المزلقانات القانونية وكباري وأنفاق المشاة المخصصة هو الوسيلة الآمنة الوحيدة لعبور خطوط السكك الحديدية، داعية المواطنين إلى عدم اعتبار شريط السكة طريقًا مختصرًا، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياتهم وحياة الآخرين.

وشددت الهيئة على أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام الكامل بإجراءات السلامة، منوهة إلى أن كل مواطن ينتظره أفراد أسرته وذووه، وأن لحظة تهاون قد تحرم أسرة كاملة من أحد أفرادها.

وأكدت أن هذه الرسائل تأتي ضمن حملتها التوعوية المستمرة تحت شعار «سلوكنا مسؤوليتنا»، والتي تستهدف نشر الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة داخل مرفق السكك الحديدية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للمزلقانات ومرافق السكة الحديد، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان انتظام حركة القطارات.