أبو ريدة: تعيين عصام عبد الفتاح في لجنة الحكام ليس استفزازا لجماهير الأهلي

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام ليس استفزازًا لجماهير الأهلي، مشيدًا بالحكام المصريين الذين شاركوا في كأس العالم 2026.

وقال أبو ريدة، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "تعيين عصام عبد الفتاح في لجنة الحكام ليس استفزازًا لجماهير الأهلي".

وأضاف: "أشكر الحكم أمين عمر وطاقم التحكيم المصري الذي شارك في كأس العالم، فقد شرّفوا مصر ورفعوا اسمها في المحفل العالمي".

وأتم: "أي أموال تدخل للأندية، حتى لو كانت تبرعات من رجال أعمال، لا توجد بها مشكلة طالما يتم إدراجها في ميزانية النادي، ونحن نتبع لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف".