مساعد وزير الرياضة للتحول الاستراتيجي: اقتصاد الشباب منصة وطنية تشاركية تهدف لاستغلال القوى الشبابية

قال الدكتور حسن مصطفى، مساعد وزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي والاستدامة، إن مبادرة اقتصاد الشباب هي منصة وطنية تشاركية تهدف لاستغلال القوى الشبابية بمصر.

ولفت «مصطفى»، خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، إلى ربط القوى الشبابية بالأصول المتوافرة بوزارة الشباب والرياضة، ومنها مراكز الشباب، بالإضافة إلى المزايا التنافسية للمحافظات المختلفة؛ بما سينعكس على الاقتصاد المحلي، معلقًا: «من هنا جه مصطلح اقتصاد الشباب».

وأوضح أن المنصة ستنطلق من وزارة الشباب والرياضة، المسئولة عن إدارة مراكز الشباب، والترويج للشباب بمختلف المحافظات، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، مضيفًا: «المشروع عبارة عن منصة بتجمع كل الأطراف المعنية المهتمة بملف الشباب».

وأشار إلى وجود ما يتجاوز 4500 مركز شباب بمختلف أنحاء الجمهورية، مستدركًا أن المبادرة ستنطلق في مراكز مُحددة لضمان استدامتها، معلقًا: «المبادرة علشان خاطر نضمن استدامتها لازم يكون ليها منهجية في التنفيذ».

وتابع أن منهجية تنفيذ المبادرة، قائمة على اختيار 7 مراكز شباب أساسيين كممثلين عن أقاليم الجمهورية السبع؛ لتكون نموذجًا تدريبًا لفترة محددة، بهدف اختبار جميع المعايير والقواعد والمؤشرات الموضوعة لقياس مدى نجاح المشروع، بما يضمن استدامته.

وأكمل: «هنخلص المرحلة التجريبية هيتضح قدامنا كل نتائج المرحلة نبدأ عملية التقييم»، مضيفًا: «نبدأ نقيم وبعد كدا نعمم على الـ27 محافظة بشكل تام، وبعد كدا نتوسع داخل كل محافظة».

وفي سياق متّصل، أشار إلى جهود تطوير مراكز الشباب، وزيادة الخدمات المُقدمة داخلها، مؤكدًا أنها ستحتفظ بنشاطها الرئيسي في المجال الرياضي، وتقديم الخدمات الاجتماعية، بجانب إضافة البعد الاقتصادي التنموي.

وذكر أن مراكز الشباب ضمن المبادرة ستوفر مراكز تقييم مهني، وبرامج تدريبية على ريادة الأعمال واجتياز الفرص بنجاح، بالإضافة إلى وجود البنوك والجهات المانحة داخلها بما يُعزز فرصهم في الحصول على التمويل.

وتابع أن مراكز الشباب ستُمثل حاضنة أعمال تُساعد الشباب على تحقيق أهدافهم، لافتًا إلى توافر مناطق العمل داخلها.

واختتم: «النهارده بوفر كل السبل اللي الشاب يقدر يبدأ مشروعه أو يبدأ فكرته ويتحول بقى من مجرد أنا مكسل أبدأ لا النهارده عندك كل الآليات وكل الإمكانيات داخل محافظتك إنك تبدأ».

ويهدف مشروع «اقتصاد الشباب» إلى تعزيز مساهمة الشباب في جهود التنمية التي تنفذها الدولة، في إطار برنامج عمل الحكومة المنبثق عن «رؤية مصر 2030».