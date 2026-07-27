الخطيب: الأهلي يبحث دائما عن الموارد المالية للوفاء بالتزاماته تجاه الجميع

شدد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي على ضرورة تعظيم الموارد المالية للقلعة الحمراء في ظل ارتفاع التكاليف والمصروفات باستمرار.

قال الخطيب في كلمته خلال حفل تسمية ستاد الأهلي الذي أقيم في منطقة الأهرامات مساء الإثنين "الأهلي دائما يكتب التاريخ، ويتطلع للأفضل دائما بجماهيره وأعضائه، فالأهلي قيمة كبيرة جدا، يدركها كل من يعمل معه أو يشاركه، الأهلي كيان كبير جدا".

أضاف "جزء من هذا الكيان، مقرات الأهلي الخمسة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع والمنصورة الجديدة".

وختم "التزامات الأهلي ومصروفاته أصبحت كبيرة جدا، والأهلي يبحث دائما عن موارد تفوق مصروفاته لضمان استمرار التفوق، والأهم الوفاء بالتزاماته تجاه الجميع".

وأعلنت شركة فودافون خلال الحفل الذي أقيم أمام أهرامات الجيزة مساء الإثنين أنها حصلت على رعاية قميص فريق كرة القدم لمدة أربع سنوات إضافة إلى حقوق تسمية ستاد الأهلي الذي سيبنى في فرع زايد، ليحمل اسم "ستاد فودافون".