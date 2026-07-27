سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة إلى مليونين و426 ألفا و130 فردا.

وبحسب المرسوم المنشور في نظام المعلومات القانونية الحكومي الروسي، سيبلغ عدد العسكريين في القوات المسلحة مليونا و535 ألفا، فيما يصل إجمالي عدد الأفراد، بمن فيهم العسكريون والموظفون المدنيون، إلى مليونين و426 ألفا و130 فردا.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

وبموجب المرسوم، يرتفع عدد أفراد الجيش الروسي بمقدار 27 ألف شخص، بينهم 25 ألف عسكري.

وكان بوتين وقع في يونيو 2026 مرسوما رفع بموجبه عدد أفراد القوات المسلحة الروسية إلى مليونين و399 ألفا و130 فردا، بينهم مليون و510 آلاف عسكري.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن نهاية العام الماضي أن أكثر من 700 ألف جندي يشاركون في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وإلى جانب القوات النظامية، يشارك في العمليات العسكرية في أوكرانيا أيضا جنود متعاقدون ومتطوعون.