فودافون تعلن تسمية ملعب الأهلي الجديد بـ «ستاد فودافون»

أقيم حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي، حيث تم الإعلان عن فودافون راعياّ لنادي القرن للسنوات الأربع المقبلة ، بحضور وزير الشباب و الرياضة جوهر نبيل و محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي و محمد عبدالله رئيس شركة فودافون و كوكبة من نجوم النادي الأهلي ونجوم الرياضة المصرية، وكبار المسئولين بشركة المتحدة للرياضة و فودافون.

أعلنت الشركة خلال الحفل الذي أقيم أمام أهرامات الجيزة، اليوم الإثنين، أن ستاد الأهلي الجديد الذي سيتم بناءه في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد سيحمل اسم "ستاد فودافون".

يأتي هذا العقد في إطار الشراكة المثمرة بين النادي الأهلي و الشركة المتحدة للرياضة ؛ خلال السنوات الماضية، والتي نجحت فيها الشركة المتحدة في تعظيم عوائد الرياضية المصرية.

وذكرت شركة المتحدة في بيان لها أن هذا العقد يمثل أيضا بداية مرحلة جديدة لتحقيق عوائد أكبر للمؤسسات الرياضية المصرية التي تستحق ذلك؛ و يؤكد أيضا على أن المتحدة للرياضة في طريقها لتحقيق مشروعات تسويقية كبرى تتناسب مع الحجم الكبير الذي يمثله النادي الأهلي محليا وقاريا ودوليا.