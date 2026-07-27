رئيس نقابة بقالي التموين: الدعم النقدي قد يصل لـ 1600 جنيه بالبطاقة

قال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، يتطلب رفع قيمة الدعم المقدم للمواطن، بالتزامن مع حدوث أي تضخم في الأسعار.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" على أن عملية تنقية بطاقات التموين في الوقت الحالي تستهدف ضمان حصول المواطن المستحق على حقه في الدعم.

وأضاف أن استبعاد أعداد كبيرة من المواطنين المقيدين بالمنظومة من غير المستحقين للدعم، سيؤدي إلى توجيه هذه المبالغ وصرفها للمواطن المستحق الفعلي، مؤكدا أن ذلك سينعكس على زيادة القيمة المخصصة للمواطن بالبطاقة.

واعتبر أن هناك دراسة تشير لزيادة قيمة الدعم بالبطاقة، قائلا: "في الوضع الحالي، الدراسة هتزيد برقم، يعني ممكن بطاقة تلاقي فيها 1400 أو 1500أو 1600 جنيه، قيمة نقدية على البطاقة، ولك حرية الاختيار في شراء ما تريده"، على حد قوله.

وأشار إلى أن عدد البطاقات التموينية حاليا 24 مليون بطاقة، يستفيد منها متوسط 76 مليون مواطن بالمنظومة التموينية.

وأوضح أن الميزة الكبرى لنظام الدعم النقدي تكمن في منح المواطن حرية الاختيار الكاملة بدلا من النظام العيني الحالي الذي يضطر فيه المواطن لشراء بعض السلع المحددة، والتي قد لا يحتاجها.

ونوه إلى أن الدعم النقدي يمنح المواطن السيولة المالية لشراء أي سلعة يحتاجها دون الالتزام بسلع مفروضة عليه، وتمكين المواطن من شراء سلع حرة كالتونة على سبيل المثال.